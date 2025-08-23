Tarihte bugün: 23 Ağustos

  1. Ekonomim
23 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

22 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1642 - İngiliz İç Savaşı başladı.

1654 - Jacob Barsimson, gelecekte New York olacak New-Amsterdam'a geldi. O gelecekteki adıyla "ABD”ye yerleşen ilk Yahudi'ydi.

1703 - III. Ahmed, II. Mustafa'nın yerine tahta çıkarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni Padişahı oldu.

1780 - Büyük Britanyalı James Cook'un gemisi, Büyük Britanya'ya döndü.

1791 - Haiti'de kölelerin ilk ayaklanması.

1812 - Ürdün'deki arkeolojik sit alanı Petra'nın keşfi.

1848 - ABD, New Mexico'yu ilhak etti (topraklarına kattı).

1849 - Tarihteki ilk askerî hava hücumu gerçekleşti. Avusturya, İtalya'nın Venedik kentine pilotsuz hava balonları yolladı.

