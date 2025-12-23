  1. Ekonomim
  Tarihte bugün: 23 Aralık

Tarihte bugün: 23 Aralık

23 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir.

23 Aralık'ta yaşanan olaylar

1872 - Vefa Lisesi'nde eğitime başlandı.

1876 - I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit'in hattı hümayunuyla ilan edildi. 13 Şubat 1878'de sona erse de, ülkede parlamento düşüncesini doğurdu.

1888 - Ağır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh kulağını kesti.

1916 - I. Dünya Savaşı: Megdaba Muharebesi'nde, Birleşik Kuvvetler Sina yarımadasında bir Türk garnizonunu ele geçirdiler.

1928 - Şair Nâzım Hikmet, 3 yıl 3 ay hapse mahkûm oldu.
Menemen'de öldürülen Mustafa Fehmi Kubilay

1930 - Menemen'deki ayaklanmada, yedek subay öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay, Cumhuriyet karşıtlarınca öldürüldü. Aynı olayda Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki de öldürüldü.

1930 - Türkiye ile Yunanistan arasında, nüfus mübadelesi gerçekleştirildi.

1947 - Bell Laboratuvarları, ilk kez transistör'ü dünyaya tanıttı.

1948 - Japonya'nın savaş dönemi Başbakanı Hideki Tojo ve o dönemin liderlerinden 6 kişi Tokyo'da asıldı.

1953 - Sovyetler Birliği'nin eski Gizli Polis Şefi Lavrenti Beria kurşuna dizildi. Beria ajanlıkla suçlanıyordu.

1954 - İnsandan insana ilk böbrek nakli, Boston'daki Peter Bent Brigham hastanesinde gerçekleştirildi. Dr. Joseph Murray ve Dr. J. Hartwell Harrison ikiz kardeşlerin birinden diğerine böbreğini nakletmişlerdi.

1963 - Kanlı Noel olayları: Olaylar sonucu, küçük köylerdeki Türkler daha büyük köylere göçe başladı.

