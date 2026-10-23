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Tarihte bugün: 23 Ekim

23 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 23 Ekim - Sayfa 1

23 Ekim'de yaşanan olaylar

1840 - Posta ve Telgraf Nezâreti kuruldu.

1853 - Kırım Savaşı başladı.

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Tarihte bugün: 23 Ekim - Sayfa 2

1911 - Trablusgarp Savaşı'nda İtalyan yüzbaşı Carlo Piazza, Bingazi'deki Osmanlı siperleri üstünde tarihin ilk askeri keşif uçuşunu gerçekleştirdi. Piazza daha sonra ilk askeri amaçlı hava fotoğrafını da çekti.

1912 - Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı ve Sırp orduları arasındaki Kumanova Muharebesi başladı.

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Tarihte bugün: 23 Ekim - Sayfa 3

1915 - New York'ta 25-30.000 kadın oy hakları için 5. Cadde'de yürüyüş yaptı.

1926 - Sovyetler Birliği'nde Leon Troçki ve Grigoriy Zinoviyev, Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliğinden çıkarıldı.

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Tarihte bugün: 23 Ekim - Sayfa 4

1929 - New York Borsasında hisse senetlerinin değerindeki sürekli düşüş yavaş yavaş paniğe yol açmaya başladı (1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın ilk işaretleri)

1946 - Birleşmiş Milletler, ilk genel toplantısını New York'ta yaptı.

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