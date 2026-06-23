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Tarihte bugün: 23 Haziran

23 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 23 Haziran - Sayfa 1

23 Haziran'da yaşanan olaylar

229 - Sun Quan kendini Güney Wu Krallığının kralı ilan etti.

656 - Ali bin Ebu Talip, Halife seçildi.

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Tarihte bugün: 23 Haziran - Sayfa 2

1854 - Çarlık Rusyası Orduları'nın, savaş meydanını terk ederek, geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.

1868 - Amerikalı mucit Christopher Latham Sholes, daktilonun patentini aldı.

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Tarihte bugün: 23 Haziran - Sayfa 3

1894 - Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Paris'te kuruldu.

1902 - Bir İspanyol ismi olan "Mercedes", marka adı olarak tescillendi. İlk Mercedes otomobil, Wilhelm Maybach tarafından tasarlandı.

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Tarihte bugün: 23 Haziran - Sayfa 4

1913 - İkinci Balkan Savaşı: Yunan ordusu Bulgar ordusunu Doyran Muharebesinde mağlup etti

1939 - Hatay Devleti'ın Türkiye'ye katılmasına ilişkin antlaşma, Ankara'da imzalandı.

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