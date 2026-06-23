Tarihte bugün: 23 Haziran
23 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
23 Haziran'da yaşanan olaylar
229 - Sun Quan kendini Güney Wu Krallığının kralı ilan etti.
656 - Ali bin Ebu Talip, Halife seçildi.
1854 - Çarlık Rusyası Orduları'nın, savaş meydanını terk ederek, geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.
1868 - Amerikalı mucit Christopher Latham Sholes, daktilonun patentini aldı.
1894 - Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Paris'te kuruldu.
1902 - Bir İspanyol ismi olan "Mercedes", marka adı olarak tescillendi. İlk Mercedes otomobil, Wilhelm Maybach tarafından tasarlandı.