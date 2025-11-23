  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 23 Kasım

Tarihte bugün: 23 Kasım

23 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 23 Kasım - Sayfa 1

23 Kasım'da yaşanan olaylar

MÖ 534 - Thespis, sahnede bir karakteri canlandırdığı kayıtlı ilk kişi olmuştur.

1174 - Selahaddin Eyyubi Kudüs'e girdi ve topraklarına kattı.

1248 - 711'den beri Müslümanlarca yönetilen İşbiliye (Sevilla); Kastilya ve León Kralı III. Ferdinand tarafından ele geçirildi. İspanya'da Müslüman yönetiminde yalnızca, Ben-i Ahmer (Gırnata) Emirliği kaldı.

1 | 7
Tarihte bugün: 23 Kasım - Sayfa 2

1889 - İlk otomatik plâkçalar (jukebox), San Francisco'da bir salonda hizmete girdi.

1936 - Henry Luce tarafından yayımlanan Life dergisinin ilk sayısı çıktı.

1938 - Adolf Hitler 5.000 markın üzerinde malı olan Yahudilere yüzde 20 oranında vergi koydu.

2 | 7
Tarihte bugün: 23 Kasım - Sayfa 3

1942 - II. Dünya Savaşı: Stalingrad'daki Alman 6. Ordusu kuşatıldı.

1946 - Fransız Donanması, Vietnam'ın Hải Phòng kentini topa tuttu; 6.000 sivil öldü.

1963 - BBC Televizyonu, Dünyanın en uzun süre yayınlanan bilimkurgu televizyon dizisi olan, Doctor Who'nun ilk bölümünü yayına verdi.

3 | 7
Tarihte bugün: 23 Kasım - Sayfa 4

1967 - ABD Başkanı Johnson'un Kıbrıs özel temsilcisi Cyrus Vance, Kıbrıs krizini görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Daha sonra Türkiye'ye gelen BM Genel Sekreteri U Thant'ın özel temsilcisi Rolz Bennet ile Vance, temaslarından sonuç alamayınca Atina'ya geçtiler.

1970 - Türkiye'nin Ortak Pazar'a üyeliği için 22 yıllık geçiş dönemi öngören Katma Protokol, Brüksel'de imzalandı.

1971 - Çin temsilcileri, BM ve BM Güvenlik Konseyi toplantılarına ilk defa katıldılar.

4 | 7