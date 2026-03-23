Tarihte bugün: 23 Mart
23 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
23 Mart'ta yaşanan olaylar
625 - Arabistan'da Müslümanlarla Kureyşler arasında, Uhud Savaşı başladı.
1791 - Hollandalı kadın hakları savunucusu Etta Palm d'Aelders, Gerçeğin Dostları Konfederasyonu olarak bilinen kadın kulüplerini kurdu.
1801 - I. Aleksandr, Rus İmparatorluğu'nun Çarı oldu.
1839 - "OK" sözcüğü, (oll correct) Boston Morning Post gazetesinde ilk kez kayıtlara geçti.
1848 - Macaristan, Avusturya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1855 - Dolmabahçe Camii ibadete açıldı.
1903 - Wright Kardeşler, ilk sabit kanatlı uçakları için patent başvurusunda bulundular.
1910 - Fransız fotoğrafçı, karikatürist, roman yazarı, gazeteci Nadar (asıl adı, Gaspard-Félix Tournachon) hayatını kaybetti.
1918 - Rus İç Savaşı kapsamında Beyaz Ordu'nun bölgeden çekilmesinin ardından Don Sovyet Cumhuriyeti ilan edildi.
1921 - II. İnönü Muharebesi başladı. Yunan birlikleri, Uşak ve Bursa üzerinden, Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı.
1923 - Mübadele sonucu Selanik'ten gelen Türkler, Didim'e ulaştılar.
1925 - Sessiz sinema döneminin en pahalı filmi olan (3.9 milyon dolar) "Ben Hur", gösterime girdi.