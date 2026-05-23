Tarihte bugün: 23 Mayıs
23 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
23 Mayıs'ta yaşanan olaylar
1040 - Dandanakan Muharebesi yapıldı ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu kuruldu.
1788 - Güney Karolina eyalet olarak kabul edildi.
1795 - Fransa'da kadınların toplantılara katılması yasaklandı.
1856 - 42 İsis adlı göktaşı, N. R. Pogson tarafından keşfedildi.
1915 - İtalya Krallığı, İtilaf Devletleri ile birlikte I. Dünya Savaşı'na katıldı.
1919 - İzmir'in İtilaf Devletleri tarafından işgalini protesto için Sultanahmet Mitingi yapıldı, mitinge 200 bin kişi katıldı.
1928 - Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi, tekke ve zaviyeler kapatıldı.
1938 - İstanbul Elektrik Şirketi'nin Hükûmetçe satın alınmasına ilişkin sözleşme, Ankara'da imzalandı.
1945 - Nasyonal sosyalist liderlerden Himmler, Müttefikler'in eline geçmemek için siyanür kapsülüyle intihar etti.
1949 - Sovyet lideri Josef Stalin, Berlin ablukasını kaldırdı ve II. Dünya Savaşı sonrası ikiye bölünen Almanya'nın batısında Federal Cumhuriyet ilan edildi.
1951 - Çin, Mao Zedong önderliğinde Tibet'i ilhak etti.
1960 - Mossad ajanları, 6 milyon Yahudinin ölümünden sorumlu tutulan Adolf Eichmann'ı Arjantin'de ele geçirdi. Eichmann, yargılanmak üzere İsrail'e götürüldü.