Tarihte bugün: 23 Nisan
23 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
23 Nisan'da yaşanan olaylar
1827 - William Rowan Hamilton, Işık Sistemleri Teorisi'ni hazırladı.
1906 - Rusya'da Çar II. Nikolay, "Temel Yasalar" olarak bilinen anayasayı ilan etti.
1920 - Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve ilk kez toplandı.
1923 - Lozan Barış Konferansı 23 Nisan 1923'te ikinci defa toplanarak, taraflar olan TBMM temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri aracılığıyla 24 Temmuz 1923'te sonuçlandırılmıştır.
1935 - Polonya'da anayasa kabul edildi.
1945 - Doğan Kardeş dergisinin ilk sayısı yayımlandı.
1948 - II. Dünya Savaşı'ndan beri kapalı tutulan Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi halka açıldı.
1960 - İzmit Petrol Rafinerisi'nin temeli atıldı.
1961 - İlk TBMM binası müze haline getirildi.