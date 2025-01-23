Tarihte bugün: 23 Ocak

1849 - Elizabeth Blackwell, tıp diploması alan ilk kadın oldu.

1870 - Montana'da Amerika Birleşik Devletleri ordusu, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 173 Kızılderiliyi öldürdü.

1913 - Bâb-ı Âli Baskını'nda Kâmil Paşa hükûmeti, İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarınca devrildi. Bâb-ı Âli Baskını diye anılan darbeyle Sadrazam istifa ettirildi ve yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi.