  4. Tarihte bugün: 23 Ocak

23 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 23 Ocak - Sayfa 1

23 Ocak'ta yaşanan olaylar

1556 - Tarihin en yüksek ölü sayısına sahip Şensi Depremi, Çin'in Şensi eyaletinde meydana geldi: yaklaşık 830.000 kişi öldü.

1719 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bünyesinde Lihtenştayn Prensliği oluşturuldu.

1793 - Rusya ve Prusya, Polonya'yı bölüştü.

1849 - Elizabeth Blackwell, tıp diploması alan ilk kadın oldu.

Tarihte bugün: 23 Ocak - Sayfa 2

1870 - Montana'da Amerika Birleşik Devletleri ordusu, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 173 Kızılderiliyi öldürdü.

1913 - Bâb-ı Âli Baskını: Kâmil Paşa hükûmeti, İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarınca devrildi. Bâb-ı Âli Baskını diye anılan darbeyle Sadrazam istifa ettirildi ve yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi.

1925 - Şili'de Hükûmet bir askeri darbeyle devrildi.

1932 - Kadro dergisi, Şevket Süreyya Aydemir ve arkadaşları tarafından yayınlanmaya başlandı.

Tarihte bugün: 23 Ocak - Sayfa 3

1941 - I. Türk Karikatür Sergisi, İstanbul'da açıldı.

1954 - Adanaspor kuruldu.

1957 - TBMM, Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin kurulmasını kabul etti.

1959 - Vatan Partisi'nin kurucularına ilişkin dava başladı. Hikmet Kıvılcımlı ile 47 kişi, komünizm propagandası yapmakla suçlandı. Savcı sanıklar için 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Tarihte bugün: 23 Ocak - Sayfa 4

1960 - İsviçreli mühendis Jacques Piccard ve Amerikalı denizci teğmen Don Walsh, Trieste batiskapı içinde Challenger çukuruna (derinlik: 10.915 m) inerek yeni bir deniz altı rekoru kırdılar.

1961 - Dolandırıcılık olaylarıyla ünlenen Sülün Osman, Zeytinburnu'nda kumar oynarken yakalandı.

1968 - Amerika Birleşik Devletleri Pueblo haber alma gemisi Kuzey Kore'de ele geçirildi. Mürettebat casuslukla suçlanarak tutuklandı.

1971 - Emekliler Ankara'da Emekli Sandığı binasını işgal etti.

