  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 23 Şubat

Tarihte bugün: 23 Şubat

23 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 23 Şubat - Sayfa 1

23 Şubat'ta yaşanan olaylar

532 - Bizans imparatoru I. Justinianus, Konstantinopolis'te Ayasofya'nın inşası emrini verdi.

1653 - Batı Anadolu'daki şiddetli depremde, Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ve yaralandı.

1660 - XI. Karl, İsveç Kralı oldu.

1893 - Rudolf Diesel, dizel motorun patentini aldı.

1 | 9
Tarihte bugün: 23 Şubat - Sayfa 2

1898 - Émile Zola, Fransız Hükûmetini anti-semitist tutumundan dolayı eleştirdiği için hapse girdi.

1903 - Küba, Guantanamo Körfezini Amerika Birleşik Devletleri'ne kiraladı.

1918 - Kızıl Ordu, Lev Troçki tarafından kuruldu.

1921 - Sevr Antlaşması'nın değiştirilmesi için Londra'da bir konferans toplandı. Konferans, 12 Mart'ta bir anlaşmaya varılamadan dağıldı.

2 | 9
Tarihte bugün: 23 Şubat - Sayfa 3

1934 - III. Léopold, Belçika Kralı oldu.

1940 - "Pinokyo" adlı animasyon filmi, gösterime girdi.

1941 - Plütonyum, Dr. Glenn T. Seaborg tarafından ilk defa ayrıştırıldı ve üretildi.

1944 - Büyük Çeçen-İnguş Sürgünü; bu sürgünle 500 bin Çeçen-İnguş, anavatanlarından Orta Asya'ya ve Sibirya'ya sürüldü.

3 | 9
Tarihte bugün: 23 Şubat - Sayfa 4

1945 - II. Dünya Savaşı: Doğu Cephesi'nde Posen'deki Alman garnizonu teslim oldu.

1945 - II. Dünya Savaşı: Pasifik Cephesi'nde Iwo Jima Muharebesi sırasında, Suribachi Tepesine ABD bayrağı dikildi.

1945 - II. Dünya Savaşı: Pasifik Cephesi'nde Manila, ABD'nin eline geçti.

1945 - Türkiye - ABD ikili yardım antlaşması imzalandı.

4 | 9