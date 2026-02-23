Tarihte bugün: 23 Şubat
23 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
23 Şubat'ta yaşanan olaylar
532 - Bizans imparatoru I. Justinianus, Konstantinopolis'te Ayasofya'nın inşası emrini verdi.
1653 - Batı Anadolu'daki şiddetli depremde, Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ve yaralandı.
1660 - XI. Karl, İsveç Kralı oldu.
1893 - Rudolf Diesel, dizel motorun patentini aldı.
1898 - Émile Zola, Fransız Hükûmetini anti-semitist tutumundan dolayı eleştirdiği için hapse girdi.
1903 - Küba, Guantanamo Körfezini Amerika Birleşik Devletleri'ne kiraladı.
1918 - Kızıl Ordu, Lev Troçki tarafından kuruldu.
1921 - Sevr Antlaşması'nın değiştirilmesi için Londra'da bir konferans toplandı. Konferans, 12 Mart'ta bir anlaşmaya varılamadan dağıldı.
1934 - III. Léopold, Belçika Kralı oldu.
1940 - "Pinokyo" adlı animasyon filmi, gösterime girdi.
1941 - Plütonyum, Dr. Glenn T. Seaborg tarafından ilk defa ayrıştırıldı ve üretildi.
1944 - Büyük Çeçen-İnguş Sürgünü; bu sürgünle 500 bin Çeçen-İnguş, anavatanlarından Orta Asya'ya ve Sibirya'ya sürüldü.
1945 - II. Dünya Savaşı: Doğu Cephesi'nde Posen'deki Alman garnizonu teslim oldu.
1945 - II. Dünya Savaşı: Pasifik Cephesi'nde Iwo Jima Muharebesi sırasında, Suribachi Tepesine ABD bayrağı dikildi.
1945 - II. Dünya Savaşı: Pasifik Cephesi'nde Manila, ABD'nin eline geçti.
1945 - Türkiye - ABD ikili yardım antlaşması imzalandı.