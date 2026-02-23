Tarihte bugün: 23 Şubat

1934 - III. Léopold, Belçika Kralı oldu.

1940 - "Pinokyo" adlı animasyon filmi, gösterime girdi.

1941 - Plütonyum, Dr. Glenn T. Seaborg tarafından ilk defa ayrıştırıldı ve üretildi.

1944 - Büyük Çeçen-İnguş Sürgünü; bu sürgünle 500 bin Çeçen-İnguş, anavatanlarından Orta Asya'ya ve Sibirya'ya sürüldü.