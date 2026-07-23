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Tarihte bugün: 23 Temmuz

23 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 23 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 23 Temmuz - Sayfa 1

23 Temmuz'da yaşanan olaylar

1784 - Türkiye'nin Erzincan ilinde meydana gelen depremde, 5 bin kişi hayatını kaybetti.

1821 - Mora İsyanı sırasında Monemvasia şehrini ele geçiren Yunanlar, 3.000 Türk'ü katlettiler.

1829 - William Austin Burt, daktilonun ilk hali olan tipografi makinesini icat etti.

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Tarihte bugün: 23 Temmuz - Sayfa 2

1881 - Dünyanın en eski spor federasyonu olan Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Belçika'nın Liège kentinde kuruldu.

1888 - Enternasyonal marşı, ilk kez Fransa'nın Lille kentinde işçiler tarafından söylendi.

1894 - Japon güçleri Seul Kraliyet Sarayı'nı işgal etti ve Kore Kralı'nı tahttan indirdi.

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Tarihte bugün: 23 Temmuz - Sayfa 3

1903 - Ford şirketi, ürettiği ilk arabanın satışını yaptı.

1911 - İstanbul'da, Aksaray Yeşil Tulumba'da çıkan büyük yangında yaklaşık 300 ev hasar gördü.

1911 - Mimar Muzaffer Bey'in eseri olan Hürriyet-i Ebediye Tepesi açıldı.

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Tarihte bugün: 23 Temmuz - Sayfa 4

1919 - Erzurum Kongresi başladı.

1926 - Fox Film Şirketi, film şeridi üzerine ses kaydını mümkün kılan "Movietone" ses sisteminin patentini satın aldı.

1929 - İtalya'da yabancı sözcüklerin kullanımını yasaklandı.

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