Tarihte bugün: 24 Ağustos
24 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
24 Ağustos'ta yaşanan olaylar
410 - Alarik komutasındaki Vizigotlar, Roma'yı yağmalamaya başladılar.
1349 - Mainz'da 6000 Yahudi, veba'dan sorumlu tutularak öldürüldü.
1516 - Mercidabık Savaşı: I. Selim'in Ordusu, Memlük Ordusu'nu yendi.
1572 - Fransa'da Katolikler, Kral IX. Charles'ın emriyle, silahsız ve savunmasız Protestanlara saldırarak onbinlercesini öldürdüler. Olaylar Paris civarında başladı, daha sonra diğer şehirlere de sıçradı. Bu katliam, sonradan Saint Barthelemy Katliamı olarak adlandırılacaktı.
1814 - İngiliz Birlikleri, Washington'u işgal etti, White House ve pek çok başka binayı ateşe verdi.
1851 - Palmer ve Goldschmid şirketleriyle sözleşme imzalayan Osmanlı Hükümeti, borç para aldı.
1858 - Richmond, Virginia'da 90 zenci, eğitim almak suçuyla tutuklandı.
1875 - Matthew Webb, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kişi oldu.
1891 - Thomas Edison, hareketli çekim yapan kameranın patentini aldı.
1909 - Panama Kanalı'nın ilk betonları dökülmeye başlandı.
1912 - Alaska, ABD topraklarına dahil oldu.
1919 - Şarkî Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
1920 - Türk Kurtuluş Savaşı sırasında meydana gelen Milli Aşireti Ayaklanması'nda asiler, Viranşehir'i işgal etti.
1925- Kastamonu'ya gelen Atatürk, Şapka ve Kıyafet Devrimi'ni başlattı.
1929 - Türkiye ve İran, Dostluk Antlaşması imzaladı.
1931 - Fransa ve SSCB, Saldırmazlık Antlaşması imzaladı.
1932 - Amelia Earhart, ABD'yi baştan başa ve durmaksızın (Los Angeles'tan Newark'a) uçan ilk kadın oldu.
1936 - Üçüncü Türk Dil Kurultayı, Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı.
1937 - Murgul bakır madeni sahası, Etibank'a devredildi.
1949 - Kuzey Atlantik Antlaşması yürürlüğe girdi.
1954 - ABD'de "1954 Komünist Kontrol Yasası" ile ABD Komünist Partisi'ne yasak getirildi.
1954 - Brezilya Devlet Başkanı Getúlio Vargas hayatını kaybetti.
1958 - Bursa Kapalı Çarşı'da yangın meydana geldi.
1960 - Vostok'ta (Antarktika) rekor sıcaklık: -88 °C