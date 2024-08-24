Tarihte bugün: 24 Ağustos

24 Ağustos'ta yaşanan olaylar

410 - Alarik komutasındaki Vizigotlar, Roma'yı yağmalamaya başladılar.



1349 - Mainz'da 6000 Yahudi, veba'dan sorumlu tutularak öldürüldü.



1516 - Mercidabık Savaşı: I. Selim'in Ordusu, Memlük Ordusu'nu yendi.



1572 - Fransa'da Katolikler, Kral IX. Charles'ın emriyle, silahsız ve savunmasız Protestanlara saldırarak onbinlercesini öldürdüler. Olaylar Paris civarında başladı, daha sonra diğer şehirlere de sıçradı. Bu katliam, sonradan Saint Barthelemy Katliamı olarak adlandırılacaktı.



1814 - İngiliz Birlikleri, Washington'u işgal etti, White House ve pek çok başka binayı ateşe verdi.

1851 - Palmer ve Goldschmid şirketleriyle sözleşme imzalayan Osmanlı Hükümeti, borç para aldı.