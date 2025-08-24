  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 24 Ağustos

24 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

24 Ağustos'ta yaşanan olaylar

79 - Vezüv yanardağı püskürdü.

irleri volkanik küller altında kaldı.
410 - Alarik komutasındaki Vizigotlar, Roma'yı yağmalamaya başladılar.

1349 - Mainz'da 6000 Yahudi, veba'dan sorumlu tutularak öldürüldü.

1516 - Mercidabık Savaşı: I. Selim'in Ordusu, Memlük Ordusu'nu yendi.

1572 - Fransa'da Katolikler, Kral IX. Charles'ın emriyle, silahsız ve savunmasız Protestanlara saldırarak onbinlercesini öldürdüler. Olaylar Paris civarında başladı, daha sonra diğer şehirlere de sıçradı. Bu katliam, sonradan Saint Barthelemy Katliamı olarak adlandırılacaktı.

1814 - İngiliz Birlikleri, Washington'u işgal etti, White House ve pek çok başka binayı ateşe verdi.

1851 - Palmer ve Goldschmid şirketleriyle sözleşme imzalayan Osmanlı Hükûmeti, borç para aldı.

1858 - Richmond, Virginia'da 90 zenci, eğitim almak suçuyla tutuklandı.

1875 - Matthew Webb, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kişi oldu.

1891 - Thomas Edison, hareketli çekim yapan kameranın patentini aldı.

1909 - Panama Kanalı'nın ilk betonları dökülmeye başlandı.

1912 - Alaska, ABD topraklarına dahil oldu.

