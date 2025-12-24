  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 24 Aralık

24 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

24 Aralık'ta yaşanan olaylar

1144 - Musul Atabeyi İmadeddin Zengi, Urfa'yı fethederek Urfa Kontluğu'na son verdi.

1865 - Müttefik ordusunun bazı eski üyeleri Pulaski'de (Tennessee, ABD) özel bir sosyal kulüp kurdular: Ku Klux Klan.


1871 - Giuseppe Verdi'nin Aida adlı operası, Süveyş kanalı'nın açılış kutlamalarında, Kahire'de ilk kez çalındı.

1918 - Fevzi Paşa, Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyaseti (günümüzdeki Genelkurmay Başkanlığı'na denk bir makamdır) görevine atandı.

1918 - Brest-Litovsk Antlaşması ile Osmanlı Devleti yönetimine giren Batum, Mondros Antlaşması uyarınca İngilizler tarafından işgal edildi.

1923 - Arnavutluk'ta Cumhuriyet ilan edildi.

1931 - Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp, İstanbul'da kuruldu.

1941 - İkinci Dünya Savaşında Hong-Kong, Japonların eline geçti.

1943 - ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, General Dwight D. Eisenhower'i Müttefik Kuvvetler Komutanlığına atadı.

1945 - Sodder ailesinin evinde yangın çıktı ve 5 çocuk kayboldu.

1947 - Gerilla lideri Markos Vafiadis önderliğindeki yaklaşık 20 bin komünist, Yunanistan'ın kuzeyinde Serbest Yunan Hükümeti ilan etti.

1951 - Libya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

