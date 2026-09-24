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Tarihte bugün: 24 Eylül

24 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 24 Eylül - Sayfa 1

24 Eylül'de yaşanan olaylar

787 - Güvenlik nedeniyle ertelenen İkinci İznik Konsili, İznik'te tekrar toplandı. Resim düşmanı (İkonoklazm) dönemde yapılan bu toplantıda resimlere dönüşü sağlayan kararlar alındı.

1566 - Osmanlı'nın 11. Padişahı II. Selim tahta çıktı.

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Tarihte bugün: 24 Eylül - Sayfa 2

1852 - Fransız Henri Giffard, ilk kez zeplinle uçtu.

1868 - Lares Cumhuriyeti güçleri ile İspanyol sömürge hükûmeti arasında El Pepino Muharebesi gerçekleşti.

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Tarihte bugün: 24 Eylül - Sayfa 3

1906 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletindeki Devils Tower (Şeytan Kulesi), ABD Başkanı Theodore Roosevelt tarafından ülkenin ilk Ulusal Anıtı olarak ilan edildi.

1922 - Afyonkarahisar ilinin Bolvadin ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu.

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Tarihte bugün: 24 Eylül - Sayfa 4

1940 - II. Dünya Savaşı içinde 129 İngiliz bombardıman uçağı, Berlin'deki endüstriyel hedefleri bombaladı, ama sis sebebiyle bombaların 6'sı dışında hepsi boşa gitti.

1946 - Cathay Pacific havayolu şirketi, Hong Kong'da kuruldu.

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