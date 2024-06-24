Tarihte bugün: 24 Haziran

24 Haziran'da yaşanan olaylar

1441 - İngiltere Kralı VI. Henry, Eton Koleji'ni kurdu.

1542 - İspanyol kaşif Francisco de Orellana, Güney Amerika'da Amazon Nehri kıyısında Icamiaba yerlileri tarafından saldırıya uğramasını, Hükümdarı Şarlken'e "kadın savaşçılar" olarak tanımladığı için, bu nehre "Kadın Savaşçı (Amazon)" ismi verildi.

1645 - İstanbul'dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı Ordusu, Girit Adası'na çıktı.

1859 - Solferino Muharebesi: Avusturya İmparatorluğu, Fransa ve Sardinya Krallığı ittifakına karşı yaptığı savaşı kaybetti. Bu savaşı izleyen İsviçreli iş insanı Jean Henry Dunant, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin kuruluş sürecini başlattı.