  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 24 Mayıs

Tarihte bugün: 24 Mayıs

24 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 24 Mayıs - Sayfa 1

24 Mayıs'ta yaşanan olaylar

1218 - Beşinci Haçlı seferi'nde Haçlılar, Akka şehrini Eyyubiler'e bıraktılar.

1844 - Amerikalı mucit Samuel Morse, ABD Senatosu üyelerinin de hazır bulunduğu bir deneyle, ABD Kongre binasından Baltimore'da bir tren istasyonuna kendi icadı olan Mors alfabesiyle ilk mesajı gönderdi.

1883 - Yapımı 14 yıl süren New York'taki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı.

1 | 9
Tarihte bugün: 24 Mayıs - Sayfa 2

1921 - Hint asıllı İngiliz casusu Mustafa Sagir Ankara'da idam edildi.

1921 - ABD'de, Sacco ve Vanzetti'nin yargılanmalarına başlandı.

1924 - Yabancı şirketlerce işletilen Osmanlı Anadolu Demiryolları (CFOA) Şirketi'nin millileştirilmesi için Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdiriye-i Umumiyesi kuruldu.

2 | 9
Tarihte bugün: 24 Mayıs - Sayfa 3

1940 - Igor Sikorsky, ilk başarılı tek motorlu helikopter uçuşunu gerçekleştirdi.

1941 - Danimarka Kanalı Savaşı'nda, İngiliz zırhlısı HMS Hood, DKM Bismarck tarafından batırıldı.

1943 - Polonya'daki Auschwitz toplama kampında "ölüm meleği" adıyla anılan doktor Josef Mengele göreve başladı. Mengele, tutuklular üzerinde yaptığı korkunç deneylerle biliniyordu.

3 | 9
Tarihte bugün: 24 Mayıs - Sayfa 4

1945 - Krasnodar Kray'da Karadeniz kıyısındaki Şapsığ Ulusal Rayonu lağvedildi.

1956 - İlk Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlendi. 7 ülkenin katıldığı şarkı yarışmasını, ev sahibi İsviçre adına yarışan Lys Assia'nın seslendirdiği, Refrain isimli şarkı kazandı.

1961 - İmralı Adası'ndaki 2 bin mahkûmun barındığı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı.

4 | 9