  Tarihte bugün: 24 Nisan

Tarihte bugün: 24 Nisan

24 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

24 Nisan'da yaşanan olaylar

1512 - I. Selim, Osmanlı İmparatorluğu tahtına çıktı.

1513 - Yenişehir Muharebesi, I. Selim ile ağabeyi Ahmet Sultan arasında gerçekleşen taht kavgasının sonu.

1558 - İskoç Kraliçesi I. Mary, Dofen II. François ile Notre Dame Katedrali'nde evlendi.

1704 - Amerika'nın ilk gazetesi olan The Boston News-Letter, John Kampbell tarafından Boston'da basıldı.

1800 - Dünyanın en büyük kütüphanesi olan Kongre Kütüphanesi kuruldu.

1830 - Osmanlı Hükûmeti, Yunan Devleti'nin varlığını resmen kabul etti.

1854 - I. Franz Joseph ile Elisabeth (namıdiğer Şisi) Augustinerkirche'de evlendiler.

1877 - Rusya, Eflak ve Boğdan'a girerek Osmanlılara savaş açtı, böylece 93 Harbi olarak anılan Osmanlı-Rus savaşı başlamış oldu.

1898 - İspanya, Küba'nın bağımsızlığını destekleyen ABD'nin Ada'nın boşaltılması isteğini reddederek, ABD'ye savaş ilan etti.

1909 - İstanbul'a gelen Hareket Ordusu, 31 Mart Ayaklanması'nı bastırdı.

1915 - İstanbul'da Ermeni topluluğunun önde gelenlerinden 2345 kişi tutuklandı.

1916 - Patrick Pearse önderliğindeki "İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği" adlı gizli milliyetçi örgüt, Postane Baskını ile Dublin'de İngiliz egemenliğine karşı Paskalya Ayaklanması'nı başlattı.

