  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 24 Ocak

Tarihte bugün: 24 Ocak

24 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 24 Ocak - Sayfa 1

24 Ocak'ta yaşanan olaylar

41 - Caligula lakabıyla tanınan, zalimliği, despotluğu ve deliliği ile ünlü Roma İmparatoru Julius Caesar Augustus Germanicus, muhafızları tarafından öldürüldü.

1679 - İngiltere Kralı II. Charles parlamentoyu feshetti.

1848 - Kaliforniya'da altın bulundu.

1881 - Göktepe Savaşı: General Mihail Skobelev komutasındaki Rus birlikleri Türkmenleri yendi.

1 | 13
Tarihte bugün: 24 Ocak - Sayfa 2

1921 - Ankara-Sivas Demiryolunun inşasına ilişkin yasa, TBMM'de kabul edildi. Hattın inşası 1930 yılında tamamlandı.

1921 - Çerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı.

1924 - Rusya'da Sankt-Peterburg şehrinin adı, devrimci liderin (Vladimir Lenin) anısına Leningrad olarak değiştirildi.

1927 - Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.

2 | 13
Tarihte bugün: 24 Ocak - Sayfa 3

1927 - Alfred Hitchcock'un ilk filmi The Pleasure Garden Birleşik Krallık'ta gösterime girdi.

1935 - İlk kutu bira, Krueger Brewing Company tarafından Richmond, Virginia'da (Amerika Birleşik Devletleri) satışa sunuldu.

1939 - Şili'deki depremde 28 bin kişi öldü.

1943 - II. Dünya Savaşı: Franklin D. Roosevelt ve Winston Churchill'in katıldığı Casablanca Konferansı sona erdi.

3 | 13
Tarihte bugün: 24 Ocak - Sayfa 4

1946 - Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu'nu kurdu.

1946 - Cumhuriyet Halk Partisi Sanat Ödülü'nü 35 Yaş şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı kazandı.

1949 - Behçet Kemal Çağlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve milletvekilliğinden istifa etti.

1955 - Zonguldak'ta, Ereğli Kömür İşletmelerine bağlı Gelik ocağındaki grizu patlamasında 52 madenci öldü, 19 madenci yaralandı.

4 | 13