Tarihte bugün: 24 Şubat
24 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
24 Şubat'ta yaşanan olaylar
303 - Galerius'un fermanıyla, Roma İmparatorluğu'nda kendisi tarafından yönetilen bölgelerde Hristiyanlar'a baskı başladı.
1525 - Pavia Muharebesi'nde İspanyol İmparatorluk Ordusu, Fransız Kuvvetlerini mağlup etti.
1739 - Karnal Muharebesi'nde Nadir Şah Afşar komutasındaki Afşar ordusu Babür ordusunu kendisinden 6 kat fazla olmasına rağmen 3 saatte yendi.
1848 - Fransa Kralı, Louis-Philippe tahttan çekildi.
1863 - Arizona, Birleşik Devletler toprağı oldu.
1895 - Küba'nın Santiago de Cuba kentinde, İspanyol-Amerikan Savaşı'na kadar sürecek olan Küba Bağımsızlık Savaşı başladı.
1908 - Dr. Galip Üstün, "Topkapı Fukaraperver Cemiyeti"ni kurdu.
1912 - İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan, Beyrut Muharebesi yapıldı.
1918 - Estonya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1918 - Trabzon; Rusya ve Ermeni işgalinden kurtuldu.
1920 - Almanya'da Alman İşçi Partisi'nin adı "Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi" olarak değiştirildi. Aynı gün parti programı açıklandı.
1931 - Almanya'da işsiz sayısı, 4,9 milyona ulaştı.
1942 - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz von Papen'e, Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu; suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.
1942 - 769 Romanya Yahudisini taşıyan "Struma" vapuru, Karadeniz'de batırıldı; yalnızca bir yolcu kurtulabildi.
1945 - Mısır başbakanı Ahmed Mahir Paşa, parlamentoda öldürüldü.
1946 - Juan Perón, Arjantin Devlet Başkanı oldu.