  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 24 Temmuz

Tarihte bugün: 24 Temmuz

24 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 24 Temmuz - Sayfa 1

24 Temmuz'da yaşanan olaylar

1823 - Şili'de kölelik yasaklandı.

1847 - Salt Lake City, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi peygamberlerinden Brigham Young öncülüğünde kurulmaya başlandı.

1866 - Tennessee, Amerikan İç Savaşı sonrasında birliğe tekrar kabul edilen ilk eyalet oldu.

1901 - Yazar O. Henry, zimmet suçundan Austin, Texas'ta üç yıl kaldığı hapishaneden iyi hal nedeniyle salıverildi.

1908 - II. Meşrutiyet ilan edilerek 29 yıldır askıda olan Osmanlı Anayasası yeniden yürürlüğe girdi.

1 | 5
Tarihte bugün: 24 Temmuz - Sayfa 2

1911 - Hiram Bingham III, Machu Picchu'yu (İnka'ların kayıp şehri) yeniden keşfetti.

1915 - Chicago'da yolcu gemisi battı; 845 kişi öldü.

1923 - Günümüz Türkiye'sinin sınırlarını büyük oranda çizildiği Lozan Antlaşmasının imzalatılması.

1931 - Pittsburgh'da (Pensilvanya) yaşlılar evinde çıkan yangında 48 kişi öldü.

1936 - İspanya Hükümeti, iç savaş nedeniyle dünyadan yardım istedi. 

2 | 5
Tarihte bugün: 24 Temmuz - Sayfa 3

1943 - II. Dünya Savaşı: İngiliz ve Kanada uçakları geceleri, ABD uçakları ise gündüzleri Hamburg'u bombaladı. Kasım'da operasyon bittiğinde; 9.000 ton patlayıcı kullanılmış, 30.000 den fazla insan ölmüş ve 280.000 bina yıkılmış olacaktı.

1944 - II. Dünya Savaşı: Pasifik Cephesi'nde Amerika Birleşik Devletleri ile Japon İmparatorluğu arasında Tinian Muharebesi başladı.

1950 - Gazeteciler Cemiyeti, sansürün kaldırılışını Basın Bayramı ilan etti.

1952 - Merzifon ve Akşehir’de sel meydana geldi. 77 ev yıkıldı, 500 büyükbaş hayvan öldü ve tarım alanları sular altında kaldı.

1955 - Ekrem Koçak, 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.

3 | 5
Tarihte bugün: 24 Temmuz - Sayfa 4

1958 - Türkiye’nin Kıbrıs’a asker gönderme önerisini, Birleşik Krallık reddetti.

1959 - Irak’ın Kerkük şehrinde, 1000 kadar Türkmeni’nin katledildiği açıklandı.

1960 - Basın Ahlak Yasası imzalandı.

1963 - Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıktı.

1967 - 11 Mayıs’ta greve giden ve haklarını almak için Ankara’ya yürüyüşe geçen Manisalı 90 temizlik işçisi, 930 kilometre kat ederek Ankara’ya vardı.

4 | 5