  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 24 Temmuz

Tarihte bugün: 24 Temmuz

24 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 24 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 24 Temmuz - Sayfa 1

24 Temmuz'da yaşanan olaylar

1823 - Şili'de kölelik yasaklandı.

1847 - Salt Lake City, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi peygamberlerinden Brigham Young öncülüğünde kurulmaya başlandı.

1866 - Tennessee, Amerikan İç Savaşı sonrasında birliğe tekrar kabul edilen ilk eyalet oldu.

1 | 9
Tarihte bugün: 24 Temmuz - Sayfa 2

1901 - Yazar O. Henry, zimmet suçundan Austin, Texas'ta üç yıl kaldığı hapishaneden iyi hal nedeniyle salıverildi.

1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı: 29 yıldır askıda olan Osmanlı Anayasası yeniden yürürlüğe girdi.

1911 - Hiram Bingham III, Machu Picchu'yu (İnkaların kayıp şehri) yeniden keşfetti.

2 | 9
Tarihte bugün: 24 Temmuz - Sayfa 3

1915 - Chicago'da yolcu gemisi battı; 845 kişi öldü.

1923 - Günümüz Türkiye'sinin sınırlarını büyük oranda çizildiği Lozan Antlaşmasının imzalatılması.

1931 - Pittsburgh'da (Pensilvanya) yaşlılar evinde çıkan yangında 48 kişi öldü.

3 | 9
Tarihte bugün: 24 Temmuz - Sayfa 4

1936 - İspanya Hükûmeti, iç savaş nedeniyle dünyadan yardım istedi.

1943 - II. Dünya Savaşı: İngiliz ve Kanada uçakları geceleri, ABD uçakları ise gündüzleri Hamburg'u bombaladı. Kasım'da operasyon bittiğinde; 9.000 ton patlayıcı kullanılmış, 30.000'den fazla insan ölmüş ve 280.000 bina yıkılmış olacaktı.

1944 - II. Dünya Savaşı: Pasifik Cephesi'nde Amerika Birleşik Devletleri ile Japon İmparatorluğu arasında Tinian Muharebesi başladı.

4 | 9