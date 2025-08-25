Tarihte bugün: 25 Ağustos
25 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 25 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
25 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1499 - Küçük Davut Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması ile Venedik Cumhuriyeti Donanması arasında meydana gelen Sapienza Deniz Muharebesi, Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlandı.
1554 - Osmanlı ve Portekiz arasında Maskat Deniz Muharebesi gerçekleşti.
1758 - Yedi Yıl Savaşları: Prusya Kralı II. Frederick, Rus ordusunu yendi.
1768 - James Cook, ilk yolculuğuna başladı.
1825 - Uruguay, Brezilya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1830 - Belçika Devrimi başladı.
1925 - Mustafa Kemal Paşa, sivil elbisesi ve "panama şapka" ile İnebolu Türkocağı'nda ünlü Şapka Nutku'nu verdi. "Şapka Giyilmesine İlişkin Kanun" da 25 Kasım 1925'te kabul edildi.