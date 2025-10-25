  1. Ekonomim
  Tarihte bugün: 25 Ekim

Tarihte bugün: 25 Ekim

25 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 25 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 25 Ekim

25 Ekim'de yaşanan olaylar

1147 - Dorileon Muharebesi: Selçuklu ordusu, III. Konrad komutasındaki II. Haçlı ordusunu Eskişehir yakınlarında bozguna uğrattı.

1760 - III. George Büyük Britanya Kralı oldu.

1854 - Kırım Savaşı sırasında Ruslar ile Kırım'ın Akyar kentini kuşatan Türk-İngiliz-Fransız ittifak kuvvetleri arasında Balaklava Savaşı yapıldı. (İngiliz şair Alfred Tennyson'un "Hafif Süvari Alayının Hücumu" şiirine ilham veren savaş)

1875 - Peter İlyiç Çaykovski'nin 1 No'lu Piyano Konçertosu ilk defa Boston, Massachusetts'te icra edildi. Solist Hans von Bülow'du.

1917 - Lenin önderliğindeki Bolşevikler, Rusya'da yönetimi tamamen ele geçirdi (Julian Takvimi ile 25 Ekim, Gregoryen Takvimi ile 7 Kasım)

1935 - Haiti'de kasırga meydana geldi. 2000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

1936 - Adolf Hitler ve Benito Mussolini, Roma-Berlin güç eksenini oluşturdu.

1937 - Başbakan İsmet İnönü istifa etti. Aynı gün Celâl Bayar'ın kurduğu Hükümet açıklandı.

