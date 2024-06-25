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Tarihte bugün: 25 Haziran

25 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 25 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 25 Haziran - Sayfa 1

25 Haziran'da yaşanan olaylar

1678 - Elena Cornaro Piscopia, Ph. D. (doktora) derecesi alan ilk kadın oldu.

1788 - Virginia, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı onaylayan 10. eyalet oldu.

1801 - Kahire'deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu.

1876 - Little Bighorn Muharebesi'nde  ABD 7. Süvari Alayı, Kızılderililer tarafından öldürüldü. Komutanları Yarbay George Armstrong Custer çatışmada öldü.

1903 - Marie Curie, Paris Üniversitesi'ne sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı.

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Tarihte bugün: 25 Haziran - Sayfa 2

1917 - Türkiye'de ilk Matbuat Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk Başkanı Mahmut Sadık'tı.

1923 - Mustafa Kemal Paşa, İzmir'den milletvekili seçildi.

1925 - Yunanistan'da, General Thedoros Pangalos, bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.

1940 - Fransa Muharebesi sonucunda 22 Haziran 1940'ta imzalanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi ve Fransa, Almanlara teslim oldu.

1947 - II. Dünya Savaşı sırasında Hollanda'da bir evin tavan arasında 2 yıl boyunca Alman askerlerinden saklanan Yahudi kız Anne Frank'ın burada yazmış olduğu Anne Frank'ın Hatıra Defteri yayımlandı.

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Tarihte bugün: 25 Haziran - Sayfa 3

1948 - Berlin Ablukası'nı yarmak için Batı Berlin'e ABD uçaklarıyla bir hava köprüsü kuruldu.

1950 - Sovyetler Birliği'nce desteklenen Kuzey Kore Orduları Güney Kore'ye saldırdı. Kore Savaşı başladı.

1963 - Anayasa Mahkemesi, ilk duruşmayla görevine başladı.

1965 - 3. Uluslararası Marmara Turu'nda bisikletçi Rıfat Çalışkan birinci oldu.

1967 - İlk küresel uydu televizyon programı olan ABD yapımı Our World (Bizim Dünyamız) yayına girdi.

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Tarihte bugün: 25 Haziran - Sayfa 4

1969 - Kırıkkale'de, MKE Kırıkkalespor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıkan olaylarda; 4 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.

1971 - Gölcük Tersanesi'nde yapılan ilk Türk muhribi "Berk", törenle denize indirildi.

1975 - Mozambik, Portekiz'den bağımsızlığını ilan etti.

1981 - Microsoft, kendi evinde Washington eyaletinde anonim şirket olmak üzere yeniden yapılandırıldı.

1981 - 12 Eylül Darbesi'nin 7 ve 8. idamları gerçekleşti. 16 Nisan 1980 günü bir Amerikalı astsubay ile Türk arkadaşını öldüren Ahmet Saner ve Kadir Tandoğan, idam edildiler.

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