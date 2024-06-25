Tarihte bugün: 25 Haziran

1969 - Kırıkkale'de, MKE Kırıkkalespor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıkan olaylarda; 4 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.

1971 - Gölcük Tersanesi'nde yapılan ilk Türk muhribi "Berk", törenle denize indirildi.

1975 - Mozambik, Portekiz'den bağımsızlığını ilan etti.

1981 - Microsoft, kendi evinde Washington eyaletinde anonim şirket olmak üzere yeniden yapılandırıldı.

1981 - 12 Eylül Darbesi'nin 7 ve 8. idamları gerçekleşti. 16 Nisan 1980 günü bir Amerikalı astsubay ile Türk arkadaşını öldüren Ahmet Saner ve Kadir Tandoğan, idam edildiler.