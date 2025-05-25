Tarihte bugün: 25 Mayıs
25 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 25 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
25 Mayıs'ta yaşanan olaylar
1571 - İspanyol İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti ve Papalık Devleti, Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı.
1924 - Türkiye millî futbol takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında, Çekoslovakya'ya 5-2 yenildi.
1937 Dünya Fuarı
1937 - Paris'te, 1937 Dünya Fuarı başladı. Eyfel Kulesi'nin de yer aldığı fuarda İşçi ve Çiftçi Kadın Heykeli ve Nazi yapımı heykel karşılıklı sergileniyordu.
1944 - Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı, İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.
1953 - ABD, Nevada'da bulunan deneme bölgesinde, topçu birlikleri tarafından atılan ilk ve tek nükleer bomba denemesini yaptı.
1954 - Türkiye, Osmanlı borçlarının son taksitini ödedi.
1954 - Tokyo'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda, Türkiye birinci oldu.
1961 - ABD Başkanı John F. Kennedy, ABD Kongresi'nde yaptığı bir konuşmada 1960'lı yıllar sona ermeden önce mutlaka Ay'a ayak basacaklarını ilan etti.
1963 - 32 Afrika ülkesi bir araya gelerek Afrika Birliği Örgütü'nü kurdu. 9 Temmuz 2002'den itibaren Afrika Birliği adını aldı.
1977 - Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı açıldı ve ilk tanker yüklemesi gerçekleştirildi.
1977 - Yıldız Savaşları filmi gösterime girdi.
1979 - Chicago'da O'Hare Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan American Airlines'a ait McDonnell Douglas DC-10-10, kalkıştan dakikalar sonra düştü. Uçaktaki 258 yolcu ve 13 mürettebattan kurtulan olmadı.