Tarihte bugün: 25 Nisan
25 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 25 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
25 Nisan'da yaşanan olaylar
1719 - Daniel Defoe'nun ünlü romanı, Robinson Crusoe yayımlandı.
1859 - Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan Süveyş Kanalı'nın kazılmasına, Mısır'ın Port Said kentinde başlandı.
1901 - New York, otomobillere plaka uygulamasını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu.
1915 - İngiliz - Fransız kuvvetleri, Çanakkale'ye çıkarma harekâtı başlattı. Kara savaşları başladı.
1915 - Seddülbahir Muharebeleri başladı.
1915 - Arıburnu Muharebeleri başladı.
1925 - Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.
1926 - İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini "Şah" ilan etti.
1939 - İstanbul- Berlin arasında 1 Haziran'dan başlayarak düzenli seferler yapılması konusunda Lufthansa ile sözleşme imzalandı.