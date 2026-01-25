Tarihte bugün: 25 Ocak
25 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 25 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
25 Ocak'ta yaşanan olaylar
1072 - Divânu Lügati't-Türk, Türk kültürünün ilk Türkçe dilinde yazılan sözlük eseri, Kaşgârlı Mahmut tarafından yazılmaya başlandı. (10 Şubat 1074'te bitirildi.)
1327 - III. Edward, İngiltere Kralı oldu.
1348 - Venedik’te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bir deprem meydana geldi.
1363 - Sırpsındığı Muharebesi'ni Osmanlı Devleti kazandı.
1554 - São Paulo'nun kuruluşu.
1573 - Mikatagahara Muharebesi
1579 - Utrecht Antlaşması imzalandı ve günümüz Hollanda'sının temelleri atılmış oldu.
1755 - Moskova Üniversitesi kuruldu.
1792 - İngiltere'de, fakir sınıfların ilk siyasi örgütü sayılan «London Corresponding Society» örgütü kuruldu.
1831 - I. Nikolay ve Romanovların düşmesiyle Polonya'nın bağımsızlığı ilan edildi.
1858 - Felix Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı eserinin Düğün Marşı bölümü Kraliçe Victoria'nın kızının düğününde çalındıktan sonra, bütün dünyadaki düğünlerin popüler müziği haline geldi.
1881 - Thomas Edison ve Alexander Graham Bell Oryantal Telefon Şirketini kurdular.
1890 - Arjantin ve Brezilya arasında Montevideo antlaşması imzalandı.
1890 - İspanya'nın futbol takımı olan Sevilla FC kuruldu.
1918 - Rusya, Sovyetler Birliği (SSCB) oluşunu ilan etti.
1919 - Paris Barış Konferansı'nda; uluslararası barışı ve güveni sağlayacak ve devam ettirecek bir Milletler Cemiyeti kurulmasına karar verildi.