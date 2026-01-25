  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 25 Ocak

25 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 25 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 25 Ocak

25 Ocak'ta yaşanan olaylar

1072 - Divânu Lügati't-Türk, Türk kültürünün ilk Türkçe dilinde yazılan sözlük eseri, Kaşgârlı Mahmut tarafından yazılmaya başlandı. (10 Şubat 1074'te bitirildi.)

1327 - III. Edward, İngiltere Kralı oldu.

1348 - Venedik’te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bir deprem meydana geldi.

1363 - Sırpsındığı Muharebesi'ni Osmanlı Devleti kazandı.

25 Ocak'ta yaşanan olaylar (devam)

1554 - São Paulo'nun kuruluşu.

1573 - Mikatagahara Muharebesi

1579 - Utrecht Antlaşması imzalandı ve günümüz Hollanda'sının temelleri atılmış oldu.

1755 - Moskova Üniversitesi kuruldu.

25 Ocak'ta yaşanan olaylar (devam)

1792 - İngiltere'de, fakir sınıfların ilk siyasi örgütü sayılan «London Corresponding Society» örgütü kuruldu.

1831 - I. Nikolay ve Romanovların düşmesiyle Polonya'nın bağımsızlığı ilan edildi.

1858 - Felix Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı eserinin Düğün Marşı bölümü Kraliçe Victoria'nın kızının düğününde çalındıktan sonra, bütün dünyadaki düğünlerin popüler müziği haline geldi.

1881 - Thomas Edison ve Alexander Graham Bell Oryantal Telefon Şirketini kurdular.

25 Ocak'ta yaşanan olaylar (devam)

1890 - Arjantin ve Brezilya arasında Montevideo antlaşması imzalandı.

1890 - İspanya'nın futbol takımı olan Sevilla FC kuruldu.

1918 - Rusya, Sovyetler Birliği (SSCB) oluşunu ilan etti.

1919 - Paris Barış Konferansı'nda; uluslararası barışı ve güveni sağlayacak ve devam ettirecek bir Milletler Cemiyeti kurulmasına karar verildi.

