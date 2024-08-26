Tarihte bugün: 26 Ağustos
26 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
26 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1071 - Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan komutasındaki ordunun, Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordularını yenmesiyle, Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.
1789 - Fransa Ulusal Meclisi, Versay'da "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ni kabul ederek Kıta Avrupası'nda özgürlükçü hukuk devletinin temellerini attı.
1896 - Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak Partisi) üyesi 28 kişi, İstanbul'da Galata semtindeki Osmanlı Bankası'nı bastı. 14 saatlik çatışma ve pazarlıklardan sonra, sağ kalan militanlar banka müdürünün yatıyla İstanbul'dan kaçtı.
1920 - ABD'de kadınlar ilk kez oy kullandı.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı'nda Türk Ordusu, Batı Cephesi'nde Yunan Ordusu'na karşı Büyük Taarruz'a başladı. Türk Ordusu Başkomutanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa, taarruzu bizzat Kocatepe'den idare ediyordu.
1936 - Birleşik Krallık, -Süveyş Kanalı dışında- Mısır'a bağımsızlığını verdi.
1936 - İlk sesli televizyon gösterimi, BBC kanalından yapıldı.
1957 - Transistörlü radyo piyasaya sürüldü. 1927'de yalnızca 7 olan radyo alıcısı sayısı, 1950'lerde 300 bini aştı.