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Tarihte bugün: 26 Ağustos

26 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 26 Ağustos - Sayfa 1

26 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1071 - Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan komutasındaki ordunun, Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordularını yenmesiyle, Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.

1789 - Fransa Ulusal Meclisi, Versay'da "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ni kabul ederek Kıta Avrupası'nda özgürlükçü hukuk devletinin temellerini attı.

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Tarihte bugün: 26 Ağustos - Sayfa 2

1896 - Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak Partisi) üyesi 28 kişi, İstanbul'da Galata semtindeki Osmanlı Bankası'nı bastı. 14 saatlik çatışma ve pazarlıklardan sonra, sağ kalan militanlar banka müdürünün yatıyla İstanbul'dan kaçtı.

1920 - ABD'de kadınlar ilk kez oy kullandı.

 

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Tarihte bugün: 26 Ağustos - Sayfa 3

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı'nda Türk Ordusu, Batı Cephesi'nde Yunan Ordusu'na karşı Büyük Taarruz'a başladı. Türk Ordusu Başkomutanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa, taarruzu bizzat Kocatepe'den idare ediyordu.

1936 - Birleşik Krallık, -Süveyş Kanalı dışında- Mısır'a bağımsızlığını verdi.

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Tarihte bugün: 26 Ağustos - Sayfa 4

1936 - İlk sesli televizyon gösterimi, BBC kanalından yapıldı.

1957 - Transistörlü radyo piyasaya sürüldü. 1927'de yalnızca 7 olan radyo alıcısı sayısı, 1950'lerde 300 bini aştı.

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