Tarihte bugün: 26 Ağustos
26 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
26 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1071 - Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan komutasındaki ordunun, Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordularını yenmesiyle, Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.
1346 - VI. Philippe komutasındaki Fransız ordusu ile III. Edward liderliğindeki İngiliz ordusu arasındaki Crécy Muharebesi gerçekleşti.
1789 - Fransa Ulusal Meclisi, Versay'da "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ni kabul ederek Kıta Avrupası'nda özgürlükçü hukuk devletinin temellerini attı.