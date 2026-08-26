  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 26 Ağustos

Tarihte bugün: 26 Ağustos

26 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Tarihte bugün: 26 Ağustos - Sayfa 1

26 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1071 - Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan komutasındaki ordunun, Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordularını yenmesiyle, Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.

1 | 11
Tarihte bugün: 26 Ağustos - Sayfa 2

1346 - VI. Philippe komutasındaki Fransız ordusu ile III. Edward liderliğindeki İngiliz ordusu arasındaki Crécy Muharebesi gerçekleşti.

2 | 11
Tarihte bugün: 26 Ağustos - Sayfa 3

1789 - Fransa Ulusal Meclisi, Versay'da "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ni kabul ederek Kıta Avrupası'nda özgürlükçü hukuk devletinin temellerini attı.

3 | 11
Tarihte bugün: 26 Ağustos - Sayfa 4

1896 - Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak Partisi) üyesi 28 kişi, İstanbul'da Galata semtindeki Osmanlı Bankası'nı bastı. 14 saatlik çatışma ve pazarlıklardan sonra, sağ kalan militanlar banka müdürünün yatıyla İstanbul'dan kaçtı.

4 | 11