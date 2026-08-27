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Tarihte bugün: 27 Ağustos

27 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 27 Ağustos - Sayfa 1

27 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1689 - Rusya Çarlığı ile Çin'deki Çing Hanedanı arasında Nerçinsk Antlaşması imzalandı.

1783 - Montgolfier Kardeşler, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular.

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Tarihte bugün: 27 Ağustos - Sayfa 2

1859 - Dünyanın ilk petrol kuyusu, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde açıldı.

1892 - New York Metropolitan opera binası yandı.

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Tarihte bugün: 27 Ağustos - Sayfa 3

1896 - Dünya tarihinin en kısa (40 dakika) süren savaşı olan İngiliz-Zanzibar Savaşı gerçekleşti.

1908 - Hicaz Demiryolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı.

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Tarihte bugün: 27 Ağustos - Sayfa 4

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altında bulunan Afyon'u geri aldı.

1927 - Mustafa Kemal Paşa'ya suikast hazırlamak üzere Sisam'dan Anadolu'ya geçen Kuşçubaşı Eşref'in kardeşi, Kuşçubaşı Hacı Sami Bey ölü, arkadaşları ise yaralı olarak ele geçirildi.

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