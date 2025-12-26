Tarihte bugün: 26 Aralık

  1. Ekonomim
26 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

26 Aralık'ta yaşanan olaylar

1865 - Amerikalı James H. Nason, süzme kahve makinasının patentini aldı.

1898 - Marie Curie ve Pierre Curie, radyumu keşfettiklerini ilan ettiler. Curie'ler, 1903'te bu buluşlarıyla Nobel Fizik Ödülünü aldılar.

1908 - Jack Johnson, Sidney Avustralya'da Tommy Burns'ü yenerek Dünyanın ilk siyah ağır sıklet boks şampiyonu oldu.

1923 - Kısmî genel af kanunu kabul edildi.

1925 - Uluslararası saat ve takvimin kullanımı, TBMM'de kabul edildi.

1925 - Türkiye, bir kanunla Gregoryen takvime geçti.

1932 - Samsun-Sivas demiryolu hattı açıldı.

1933 - FM radyo'nun patenti alındı.

1934 - Menemen'de yapılan Kubilay anıtı törenle açıldı.

1938 - Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayı toplandı. Kurultayda Mustafa Kemal Atatürk "Ebedi Şef", İsmet İnönü ise "Millî Şef" ilan edildi.

1957 - Dokuz subayın, isyan muharrikliği (kışkırtıcılığı) yapmak ve fesat çıkarmaktan tutuklandıkları açıklandı. 26 Mayıs 1958'de başlayan yargılamalar sonucunda, Dokuz Subay Olayı sanıklarından Kurmay Binbaşı Samet Kuşçu, 2 yıl hapis ve ordudan tart cezasına çarptırıldı, öteki sanıklar beraat etti.

1968 - İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler, Rektörlük Binasını işgal ettiler. Üniversite süresiz kapatıldı.

