Tarihte bugün: 26 Ekim

26 Ekim'de yaşanan olaylar

740 - Konstantinopolis'te çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden olan deprem oldu.

1461 - Trabzon İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı güçlerine teslim oldu.

1825 - New York'un üst bölgesinde açılan Erie kanalı, Hudson nehrini ve Erie gölünü birleştirdi.

1863 - Uluslararası Kızıl Haç organizasyonu Cenova'da kuruldu.