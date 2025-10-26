  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 26 Ekim

Tarihte bugün: 26 Ekim

26 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

26 Ekim'de yaşanan olaylar

740 - Konstantinopolis'te çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden olan deprem oldu.

1461 - Trabzon İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı güçlerine teslim oldu.

1825 - New York'un üst bölgesinde açılan Erie kanalı, Hudson nehrini ve Erie gölünü birleştirdi.

1863 - Uluslararası Kızıl Haç organizasyonu Cenova'da kuruldu.

1918 - Atatürk, Halep'in kuzeyindeki işgalcilerin taarruzunu durdurdu.

1922 - Lozan Konferansı'nın hemen öncesinde, Dış İşleri Bakanlığı'ndan ayrılan Yusuf Kemal Tengirşenk'in yerine, İsmet İnönü getirildi.

1923 - Türkiye millî futbol takımı, ilk maçında Romanya ile 2-2 berabere kaldı.

1924 - Kâzım Karabekir Paşa, Birinci Ordu Müfettişliğinden ayrıldı; artık milletvekili olarak çalışacağını bildirdi.

