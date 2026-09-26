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Tarihte bugün: 26 Eylül

26 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 26 Eylül - Sayfa 1

26 Eylül'de yaşanan olaylar

1364 - Osmanlı Ordusu ile Sırp İmparatorluğu, Macar Krallığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Bosna Banlığı ve Eflak Prensliği'nden oluşan ittifak ordusu arasında Sırpsındığı Savaşı meydana geldi.

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Tarihte bugün: 26 Eylül - Sayfa 2

1907 - Yeni Zelanda, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

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Tarihte bugün: 26 Eylül - Sayfa 3

1930 - Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

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Tarihte bugün: 26 Eylül - Sayfa 4

1932 - I. Türk Dili Kurultayı toplandı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.

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