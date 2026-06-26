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Tarihte bugün: 26 Haziran

26 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 26 Haziran - Sayfa 1

26 Haziran'da yaşanan olaylar

1483 - III. Richard, İngiltere Kralı oldu.

1530 - İlk Protestan Meclisi kuruldu.

1541 - Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, Lima kentinde öldürüldü.

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Tarihte bugün: 26 Haziran - Sayfa 2

1807 - Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım, 230 kişinin ölümüne yol açtı.

1819 - Bisikletin patenti alındı.

1861 - Sultan Abdülmecid öldü; yerine Abdülaziz, Padişah oldu.

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Tarihte bugün: 26 Haziran - Sayfa 3

1867 - Mısır Valilerine, "Hıdiv" unvanı verildi.

1870 - İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi.

1907 - 1907 Tiflis banka soygunu gerçekleşti. Soyguncular, Rus İmparatorluğu Devlet Bankası'ndan 341.000 rubleyi çalarak kaçtı. Soygun, Vladimir Lenin ile Josef Stalin'in de aralarında bulunduğu kişilerce organize edildi.

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Tarihte bugün: 26 Haziran - Sayfa 4

1924 - Verem aşısı, Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı tarafından keşfedildi.

1936 - Nazi Almanyası'nda, ilk kullanılabilir helikopter olan "Focke-Wulf Fw 61"in ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti.

1939 - Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.

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