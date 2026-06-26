Tarihte bugün: 26 Haziran
26 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
26 Haziran'da yaşanan olaylar
1483 - III. Richard, İngiltere Kralı oldu.
1530 - İlk Protestan Meclisi kuruldu.
1541 - Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, Lima kentinde öldürüldü.
1807 - Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım, 230 kişinin ölümüne yol açtı.
1819 - Bisikletin patenti alındı.
1861 - Sultan Abdülmecid öldü; yerine Abdülaziz, Padişah oldu.
1867 - Mısır Valilerine, "Hıdiv" unvanı verildi.
1870 - İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi.
1907 - 1907 Tiflis banka soygunu gerçekleşti. Soyguncular, Rus İmparatorluğu Devlet Bankası'ndan 341.000 rubleyi çalarak kaçtı. Soygun, Vladimir Lenin ile Josef Stalin'in de aralarında bulunduğu kişilerce organize edildi.