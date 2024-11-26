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Tarihte bugün: 26 Kasım

26 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 26 Kasım - Sayfa 1

26 Kasım'da yaşanan olaylar

1548 - Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu, Halep'e girdi.

1812 - I. Napolyon komutasındaki Fransız Ordusu, büyük kayba uğrayarak Rusya topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

1842 - Notre Dame Üniversitesi (Indiana, ABD) kuruldu.

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Tarihte bugün: 26 Kasım - Sayfa 2

1865 - Lewis Carroll'un yazdığı Alice Harikalar Diyarında ilk kez basıldı.

1922 - Gelibolu'nun kurtuluşu.

1922 - Howard Carter ve George Herbert de Carnarvon, Mısır Firavunu Tutankhamun'un mezarına 3000 yıl sonra giren ilk insanlar oldu.

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Tarihte bugün: 26 Kasım - Sayfa 3

1926 - Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası faaliyete geçti.

1934 - Lakap ve unvanlar kaldırıldı. Kanunla Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılıyor; bütün yurttaşlar, kadın erkek, kanun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılır deniliyordu.

1935 - Afyon-Isparta demiryolu açıldı.

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Tarihte bugün: 26 Kasım - Sayfa 4

1942 - Yugoslavya'da Anti-Faşist Halk Kurtuluş Konseyi kuruldu.

1942 - Sovyet Ordusu, Stalingrad'da Alman Ordusuna karşı saldırıya geçti.

1943 - Tosya ve Ladik'te 7,2 büyüklüğündeki depremde 2824 kişi öldü.

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