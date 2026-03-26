Tarihte bugün: 26 Mart
26 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
26 Mart'ta yaşanan olaylar
1583 - İngiltere'nin Osmanlı topraklarındaki ilk Elçisi, William Harborne İstanbul'a ulaştı.
1636 - Hollanda'da Utrecht Üniversitesi kuruldu.
1812 - Venezuela'nın Karakas şehri, şiddetli bir depremle tahrip oldu.
1821 - Seyyid Ali Paşa, Sadrazamlıktan alınarak yerine Benderli Ali Paşa atandı.
1913 - Edirne, Bulgar ve Sırp kuvvetlerince teslim alındı.
1915 - I. Dünya Savaşı: Birinci Gazze Muharebesi gerçekleşti.