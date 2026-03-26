  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 26 Mart

26 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

26 Mart'ta yaşanan olaylar

1583 - İngiltere'nin Osmanlı topraklarındaki ilk Elçisi, William Harborne İstanbul'a ulaştı.

1636 - Hollanda'da Utrecht Üniversitesi kuruldu.

1 | 12
Tarihte bugün: 26 Mart - Sayfa 2

1812 - Venezuela'nın Karakas şehri, şiddetli bir depremle tahrip oldu.

1821 - Seyyid Ali Paşa, Sadrazamlıktan alınarak yerine Benderli Ali Paşa atandı.

2 | 12
Tarihte bugün: 26 Mart - Sayfa 3

1913 - Edirne, Bulgar ve Sırp kuvvetlerince teslim alındı.

1915 - I. Dünya Savaşı: Birinci Gazze Muharebesi gerçekleşti.

3 | 12
Tarihte bugün: 26 Mart - Sayfa 4

1917 - I. Dünya Savaşı: Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında görev yapmak üzere Osmanlı 15. Kolordusu'nun teşkili.

1931 - Türkiye'de Ölçüler Kanunu'nun kabul edilmesiyle; okka, endaze gibi eski ölçülerin yerine gram, metre, litre gibi yeni ölçülerin kullanılması öngörüldü.

4 | 12