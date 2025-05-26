Tarihte bugün: 26 Mayıs
26 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
26 Mayıs'ta yaşanan olaylar
961 - II. Otto, Alman Krallığı tahtına çıktı.
1538 - Jean Calvin ve yandaşları Cenevre'den sürgün edildi. Kalvenizm'in kurucusu olan Fransız din adamı, 1541'de tekrar Cenevre'ye döndüğünde katı bir teokratik yönetim kurdu. 18 Mayıs 1564'te "Cenevre Diktatörü" olarak öldü.
1647 - Alse Young adındaki bir kadın, Amerikan kolonilerinde cadılık suçlamasıyla idam edilen ilk şahıs olmuştur. Young, Hartford'ta asılarak idam edilmişti.
1832 - Québec'te Asya kolerası salgını meydana geldi. Salgında yaklaşık 6000 kişi öldü.
1889 - Eyfel Kulesi'nin ilk asansörü halka açıldı.
1894 - Rusya'nın son Çarı, II. Nikola taç giydi.