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Tarihte bugün: 26 Mayıs

26 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 26 Mayıs - Sayfa 1

26 Mayıs'ta yaşanan olaylar

961 - II. Otto, Alman Krallığı tahtına çıktı.

1538 - Jean Calvin ve yandaşları Cenevre'den sürgün edildi. Kalvenizm'in kurucusu olan Fransız din adamı, 1541'de tekrar Cenevre'ye döndüğünde katı bir teokratik yönetim kurdu. 18 Mayıs 1564'te "Cenevre Diktatörü" olarak öldü.

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Tarihte bugün: 26 Mayıs - Sayfa 2

1647 - Alse Young adındaki bir kadın, Amerikan kolonilerinde cadılık suçlamasıyla idam edilen ilk şahıs olmuştur. Young, Hartford'ta asılarak idam edilmişti.

1832 - Québec'te Asya kolerası salgını meydana geldi. Salgında yaklaşık 6000 kişi öldü.

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Tarihte bugün: 26 Mayıs - Sayfa 3

1889 - Eyfel Kulesi'nin ilk asansörü halka açıldı.

1894 - Rusya'nın son Çarı, II. Nikola taç giydi.

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Tarihte bugün: 26 Mayıs - Sayfa 4

1897 - Bram Stoker'ın dünyaca ünlü Dracula romanı basıldı.

1926 - Milli Mücadele'ye katılmayan memurların görevlerine son verilmesine ilişkin kanun kabul edildi.

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