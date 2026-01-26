  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 26 Ocak

26 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

26 Ocak'ta yaşanan olaylar

66 - Halley kuyruklu yıldızı'nın, Dünya'nın yakınından 5. kayıtlı geçişi.

1340 - İngiltere Kralı III. Edward, kendini Fransa Kralı ilan etti.

1347 - Prag Üniversitesi kuruldu.

1531 - Lizbon'da (Portekiz) şiddetli deprem; binlerce kişi öldü.

1699 - Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması'nı imzaladı.

1700 - Kuzey Amerika'nın batı sahillerinde 9 şiddetinde deprem (Kaskadya depremi) meydana geldi.

1785 - Benjamin Franklin, kızına yazdığı mektupta Amerika Birleşik Devletleri'nin sembolü olarak kartalın seçilmesinden dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Franklin, hindiyi düşünüyormuş.

1788 - İngiliz donanması Sidney sahillerinde. Avrupalıların kalıcı yerleşimi başlamış oldu.

1837 - Michigan, 26. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.

1861 - Louisiana eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı.

1870 - Virginia, tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.

1905 - Pretoria'da (Güney Afrika) 3,106 karat değerindeki dünyanın en büyük elması bulundu. Elmasa "Cullinan" adı verildi. 9 parçaya bölünen elmastan elde edilen "Afrika'nın Büyük Yıldızı" adındaki 530.2 karatlık 74 yüzlü dünyanın en büyük pırlantası, Britanya tacına yerleştirildi.

1911 - Richard Strauss'un Der Rosenkavalier operası ilk kez sahnelendi.

1911 - Pilot Glenn H. Curtiss, ilk deniz uçağını uçurdu.

1926 - Televizyonun icadı.

1931 - Hindistan'da Mahatma Gandhi serbest bırakıldı.

