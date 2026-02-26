Tarihte bugün: 26 Şubat
26 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
26 Şubat'ta yaşanan olaylar
364 - I. Valentinianus, Roma imparatoru oldu.
1618 - Osmanlı Sultanı, I. Mustafa tahttan indirildi ve yerine II. Osman Padişah oldu.
1658 - Danimarka ve İsveç arasında, Roskilde Antlaşması imzalandı.
1815 - Napolyon Bonapart, Elba'dan kaçtı.
1848 - Fransa'da İkinci Cumhuriyet ilan edildi.
1870 - New York'ta ilk metro çalışmaya başladı.
1910 - İstanbul'da ilk solcu dergi, "İştirak" yayımlanmaya başladı. Dergi Hüseyin Hilmi tarafından çıkarıldı.
1917 - Nick LaRocca'nın Original Dixiland Jazz Band orkestrası, ilk caz plağını Victor Talking Machine Company adlı plakçılık şirketi'nin, New York stüdyolarında doldurdu.
1925 - Fransızların yönetiminde bulunan Tütün Rejisinin (tekelinin), 1 Mart 1925'ten itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa, TBMM'de kabul edildi.