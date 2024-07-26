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Tarihte bugün: 26 Temmuz

26 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 26 Temmuz - Sayfa 1

26 Temmuz'da yaşanan olaylar

1184 - Erfurt Kalesi'nde bir diyet meclisi toplantısı sırasında bina zemininin çökmesi sonucu 60 soylu hayatını kaybetti.

1552 - Temeşvar kalesi, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.

1581 - Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri, (Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland) İspanya Kralı II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler.

1788 - New York, ABD Anayasası'nı onaylayarak ABD'nin 11. eyaleti oldu.

1882 - Richard Wagner'in Parsifal adlı operası, ilk kez Almanya'nın Bayreuth kentinde sahnelendi.

1887 - Ludwik Lejzer Zamenhof, yapay dil Esperanto hakkındaki ilk kitabını Rusça olarak yayımladı 

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Tarihte bugün: 26 Temmuz - Sayfa 2

1891 - Fransa, Tahiti'yi egemenliği altına aldı

1914 - Sırbistan ve Bulgaristan diplomatik ilişkilerini kestiler.
1919 - Balıkesir Kongresi başladı.

1923 - İskoç mühendis John Logie Baird, ilk mekanik televizyonun patentini aldı.

1944 - II. Dünya Savaşı: İlk Alman V-2 roketi, Birleşik Krallık topraklarına düştü.

1944 - II. Dünya Savaşı: Sovyet Ordusu, Batı Ukrayna'ya girerek Nazi işgaline son verdi.

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Tarihte bugün: 26 Temmuz - Sayfa 3

1945 - Birleşik Krallık'ta, İşçi Partisi seçimleri kazandı. Clement Attlee Başbakan oldu. Winston Churchill kaybetti.

1948 - Andre Marie, Fransa Başbakanı oldu.

1951 - Türkiye'deki ilk petrol, Raman dağı yöresinde bulundu.

1952 - Mısır Kralı I. Faruk, Hür Subaylar Hareketi tarafından tahtından indirildi ve Mısır'dan sürgün edildi. (Oğlu II. Fuad'a devretti).

1953 - Moncada kışlası baskınıyla Küba devrimi başladı. Devrimcilerin lideri Fidel Castro tutuklandı.

1956 - Dünya Bankası'nın Assuan Barajı'nın inşasını desteklemekten vazgeçmesi üzerine Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır, Süveyş Kanalı'nı millileştirdi.

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Tarihte bugün: 26 Temmuz - Sayfa 4

1957 - Guatemala Devlet Başkanı Carlos Castillo Armas, bir suikast sonucu öldürüldü.

1963 - Yugoslavya, Üsküp’te deprem: 1100 ölü ve 100 bin insan sokakta.

1965 - Maldivler, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1967 - Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem oldu. 95 kişi öldü, 127 kişi yaralandı.

1974 - Kıbrıs için ateşkes görüşmelerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı. Güneş, “Ateşkes belli haklarımızı kullanmamamız manasına gelmez” dedi.

1974 - Yunanistan'da yedi yıl süren askeri rejimden sonra, Konstantin Karamanlis'in Başbakanlığı'nda sivil Hükümet kuruldu.

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