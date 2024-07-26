Tarihte bugün: 26 Temmuz
26 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
26 Temmuz'da yaşanan olaylar
1184 - Erfurt Kalesi'nde bir diyet meclisi toplantısı sırasında bina zemininin çökmesi sonucu 60 soylu hayatını kaybetti.
1552 - Temeşvar kalesi, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.
1581 - Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri, (Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland) İspanya Kralı II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler.
1788 - New York, ABD Anayasası'nı onaylayarak ABD'nin 11. eyaleti oldu.
1882 - Richard Wagner'in Parsifal adlı operası, ilk kez Almanya'nın Bayreuth kentinde sahnelendi.
1887 - Ludwik Lejzer Zamenhof, yapay dil Esperanto hakkındaki ilk kitabını Rusça olarak yayımladı
1891 - Fransa, Tahiti'yi egemenliği altına aldı
1914 - Sırbistan ve Bulgaristan diplomatik ilişkilerini kestiler.
1919 - Balıkesir Kongresi başladı.
1923 - İskoç mühendis John Logie Baird, ilk mekanik televizyonun patentini aldı.
1944 - II. Dünya Savaşı: İlk Alman V-2 roketi, Birleşik Krallık topraklarına düştü.
1944 - II. Dünya Savaşı: Sovyet Ordusu, Batı Ukrayna'ya girerek Nazi işgaline son verdi.
1945 - Birleşik Krallık'ta, İşçi Partisi seçimleri kazandı. Clement Attlee Başbakan oldu. Winston Churchill kaybetti.
1948 - Andre Marie, Fransa Başbakanı oldu.
1951 - Türkiye'deki ilk petrol, Raman dağı yöresinde bulundu.
1952 - Mısır Kralı I. Faruk, Hür Subaylar Hareketi tarafından tahtından indirildi ve Mısır'dan sürgün edildi. (Oğlu II. Fuad'a devretti).
1953 - Moncada kışlası baskınıyla Küba devrimi başladı. Devrimcilerin lideri Fidel Castro tutuklandı.
1956 - Dünya Bankası'nın Assuan Barajı'nın inşasını desteklemekten vazgeçmesi üzerine Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır, Süveyş Kanalı'nı millileştirdi.
1957 - Guatemala Devlet Başkanı Carlos Castillo Armas, bir suikast sonucu öldürüldü.
1963 - Yugoslavya, Üsküp’te deprem: 1100 ölü ve 100 bin insan sokakta.
1965 - Maldivler, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1967 - Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem oldu. 95 kişi öldü, 127 kişi yaralandı.
1974 - Kıbrıs için ateşkes görüşmelerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı. Güneş, “Ateşkes belli haklarımızı kullanmamamız manasına gelmez” dedi.
1974 - Yunanistan'da yedi yıl süren askeri rejimden sonra, Konstantin Karamanlis'in Başbakanlığı'nda sivil Hükümet kuruldu.