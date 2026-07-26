Tarihte bugün: 26 Temmuz
26 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
26 Temmuz'da yaşanan olaylar
1184 - Erfurt Kalesi'nde bir diyet meclisi toplantısı sırasında bina zemininin çökmesi sonucu 60 soylu hayatını kaybetti.
1552 - Temeşvar kalesi, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.
1581 - Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri, (Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland) İspanya Kralı II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler.
1788 - New York, ABD Anayasası'nı onaylayarak ABD'nin 11. eyaleti oldu.
1882 - Richard Wagner'in Parsifal adlı operası, ilk kez Almanya'nın Bayreuth kentinde sahnelendi.
1887 - Ludwik Lejzer Zamenhof, yapay dil Esperanto hakkındaki ilk kitabını yayımladı (Rusça olarak).
1891 - Fransa, Tahiti'yi ilhak etti.
1914 - Sırbistan ve Bulgaristan diplomatik ilişkilerini kestiler.
1919 - Balıkesir Kongresi başladı (30 Temmuz'a değin).