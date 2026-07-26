  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 26 Temmuz

Tarihte bugün: 26 Temmuz

26 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 26 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 26 Temmuz - Sayfa 1

26 Temmuz'da yaşanan olaylar

1184 - Erfurt Kalesi'nde bir diyet meclisi toplantısı sırasında bina zemininin çökmesi sonucu 60 soylu hayatını kaybetti.

1552 - Temeşvar kalesi, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.

1581 - Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri, (Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland) İspanya Kralı II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler.

1 | 10
Tarihte bugün: 26 Temmuz - Sayfa 2

1788 - New York, ABD Anayasası'nı onaylayarak ABD'nin 11. eyaleti oldu.

1882 - Richard Wagner'in Parsifal adlı operası, ilk kez Almanya'nın Bayreuth kentinde sahnelendi.

1887 - Ludwik Lejzer Zamenhof, yapay dil Esperanto hakkındaki ilk kitabını yayımladı (Rusça olarak).

2 | 10
Tarihte bugün: 26 Temmuz - Sayfa 3

1891 - Fransa, Tahiti'yi ilhak etti.

1914 - Sırbistan ve Bulgaristan diplomatik ilişkilerini kestiler.

1919 - Balıkesir Kongresi başladı (30 Temmuz'a değin).

3 | 10
Tarihte bugün: 26 Temmuz - Sayfa 4

1923 - İskoç mühendis John Logie Baird, ilk mekanik televizyonun patentini aldı.

1933 - Adolf Hitler; görme, duyma gibi sorunları olan engelli Almanların kısırlaştırılacağını açıkladı.

1944 - II. Dünya Savaşı: İlk Alman V-2 roketi, Birleşik Krallık topraklarına düştü.

4 | 10