Tarihte bugün: 27 Ağustos
27 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
27 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1783 - Montgolfier Kardeşler, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular.
1859 - Dünyanın ilk petrol kuyusu, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde açıldı.
1892 - New York Metropolitan opera binası yandı.
1908 - Hicaz Demiryolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altında bulunan Afyon'u geri aldı.
1927 - Mustafa Kemal Paşa'ya suikast hazırlamak üzere Sisam'dan Anadolu'ya geçen Kuşçubaşı Eşref'in kardeşi, Kuşçubaşı Hacı Sami Bey ölü, arkadaşları ise yaralı olarak ele geçirildi.
1928 - Paris'te, 15 ülkenin katılımıyla Kellogg-Briand Paktı imzalandı.
1945 - Varisleri, Sultan II. Abdülhamit'in miras davasını kazandı. II. Abdülhamit'in mirası 400 milyon dolardı.
1947 - Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını istedi.
1950 - BBC kanalı, ilk deniz aşırı yayınını Fransa'ya yaptı.
1958 - İlk stereo plaklar piyasaya çıktı.
1964 - Türkiye'deki ilk ABD aleyhtarı gösteri, ABD'nin Kıbrıs konusundaki tutumu nedeniyle Ankara'da yapıldı.