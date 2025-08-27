Tarihte bugün: 27 Ağustos

  1. Ekonomim
27 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

27 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1689 - Rusya Çarlığı ile Çin'deki Çing Hanedanı arasında Nerçinsk Antlaşması imzalandı.

1783 - Montgolfier Kardeşler, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular.

1859 - Dünyanın ilk petrol kuyusu, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde açıldı.

1892 - New York Metropolitan opera binası yandı.

1896 - Dünya tarihinin en kısa (40 dakika) süren savaşı olan İngiliz-Zanzibar Savaşı gerçekleşti.

1908 - Hicaz Demiryolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altında bulunan Afyon'u geri aldı.

1927 - Mustafa Kemal Paşa'ya suikast hazırlamak üzere Sisam'dan Anadolu'ya geçen Kuşçubaşı Eşref'in kardeşi, Kuşçubaşı Hacı Sami Bey ölü, arkadaşları ise yaralı olarak ele geçirildi.

