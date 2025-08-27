Tarihte bugün: 27 Ağustos
27 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
27 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1689 - Rusya Çarlığı ile Çin'deki Çing Hanedanı arasında Nerçinsk Antlaşması imzalandı.
1783 - Montgolfier Kardeşler, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular.
1859 - Dünyanın ilk petrol kuyusu, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde açıldı.
1892 - New York Metropolitan opera binası yandı.
1896 - Dünya tarihinin en kısa (40 dakika) süren savaşı olan İngiliz-Zanzibar Savaşı gerçekleşti.
1908 - Hicaz Demiryolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı.