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Tarihte bugün: 27 Ekim

27 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 27 Ekim - Sayfa 1

27 Ekim'de yaşanan olaylar

1806 - Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız Ordusu Berlin'e girdi.

1810 - ABD, eski İspanyol kolonisi olan Batı Florida'yı ilhak etti.

1904 - New York metrosu açıldı.

1913 - Mustafa Kemal, Sofya Ataşemiliterliği'ne atandı.

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Tarihte bugün: 27 Ekim - Sayfa 2

1922 - İtilaf Devletleri, TBMM hükûmeti ve İstanbul hükûmeti temsilcilerini 13 Kasım 1922'de Lozan'da toplanacak barış konferansına davet ettiler.

1922 - İtalya'da Benito Mussolini liderliğindeki Ulusal Faşist Parti mensupları ve yandaşları Roma'ya yürümeye başladı.

1924 - Sovyetler Birliği'nde Özbekistan'ın kuruluşu.

1939 - DuPont, naylonu keşfettiğini duyurdu.

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Tarihte bugün: 27 Ekim - Sayfa 3

1953 - Birleşik Krallık, Güney Avustralya'da Totem 2 adını verdiği bir nükleer deneme yaptı.

1954 - ABD Hava Kuvvetlerine atanan ilk siyahi general Benjamin O. Davis Jr. oldu.

1957 - Genel seçimler: Demokrat Parti, oyları düşse de, 610 milletvekilliğinin 424'ünü kazanarak iktidarını korudu. CHP 178 milletvekili çıkardı.

1958 - Pakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı İskender Mirza, General Muhammed Eyüb Han tarafından düzenlenen kansız bir darbeyle görevden uzaklaştırıldı. Muhammed Eyüb Han, 20 gün önce bizzat Mirza tarafından sıkıyönetimin başına getirilmişti.

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Tarihte bugün: 27 Ekim - Sayfa 4

1960 - Millî Birlik Komitesi, 147 profesör, doçent ve asistanı görevden aldı. Gerekçe "tembel", "yeteneksiz", "reform düşmanı" olmalarıydı. Üniversitedeki tasfiye tartışma ve tepkilere yol açtı. Öğretim üyeleri, Mart 1962'de görevlerine dönebildiler.

1971 - Kongo Cumhuriyeti'nin adı Zaire olarak değiştirildi.

1978 - Nobel Barış Ödülü'nü, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin paylaştı.

1982 - Çin, nüfusunun 1 milyarı aştığını açıkladı.

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