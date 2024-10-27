Tarihte bugün: 27 Ekim
27 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
27 Ekim'de yaşanan olaylar
1806 - Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız Ordusu Berlin'e girdi.
1810 - ABD, eski İspanyol kolonisi olan Batı Florida'yı ilhak etti.
1904 - New York metrosu açıldı.
1913 - Mustafa Kemal, Sofya Ataşemiliterliği'ne atandı.
1922 - İtilaf Devletleri, TBMM hükûmeti ve İstanbul hükûmeti temsilcilerini 13 Kasım 1922'de Lozan'da toplanacak barış konferansına davet ettiler.
1922 - İtalya'da Benito Mussolini liderliğindeki Ulusal Faşist Parti mensupları ve yandaşları Roma'ya yürümeye başladı.
1924 - Sovyetler Birliği'nde Özbekistan'ın kuruluşu.
1939 - DuPont, naylonu keşfettiğini duyurdu.
1953 - Birleşik Krallık, Güney Avustralya'da Totem 2 adını verdiği bir nükleer deneme yaptı.
1954 - ABD Hava Kuvvetlerine atanan ilk siyahi general Benjamin O. Davis Jr. oldu.
1957 - Genel seçimler: Demokrat Parti, oyları düşse de, 610 milletvekilliğinin 424'ünü kazanarak iktidarını korudu. CHP 178 milletvekili çıkardı.
1958 - Pakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı İskender Mirza, General Muhammed Eyüb Han tarafından düzenlenen kansız bir darbeyle görevden uzaklaştırıldı. Muhammed Eyüb Han, 20 gün önce bizzat Mirza tarafından sıkıyönetimin başına getirilmişti.
1960 - Millî Birlik Komitesi, 147 profesör, doçent ve asistanı görevden aldı. Gerekçe "tembel", "yeteneksiz", "reform düşmanı" olmalarıydı. Üniversitedeki tasfiye tartışma ve tepkilere yol açtı. Öğretim üyeleri, Mart 1962'de görevlerine dönebildiler.
1971 - Kongo Cumhuriyeti'nin adı Zaire olarak değiştirildi.
1978 - Nobel Barış Ödülü'nü, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin paylaştı.
1982 - Çin, nüfusunun 1 milyarı aştığını açıkladı.