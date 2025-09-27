Tarihte bugün: 27 Eylül
27 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
27 Eylül'de yaşanan olaylar
1529 - Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı Ordusu'nun I. Viyana Kuşatması başladı.
1540 - İsa Tarikatı (Cizvitler), Papalık tarafından resmen tanındı.
1590 - VII. Urbanus, seçilmesinden 13 gün sonra, taç giyme törenini bile görmeden hayatını yitirerek tarihte en kısa süre hüküm süren Papa oldu.
1669 - 21 yıllık kuşatmanın ardından Kandiye Kalesi'nin de düşmesiyle, Osmanlılar Girit'in tümünü fethetti.
1919 - Merzifon'u işgal eden İngilizler şehri terk etti.
1922 - Yunan Kralı I. Konstantin, Anadolu yenilgisi sonrası tahtını terk etmek zorunda kaldı.