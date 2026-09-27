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Tarihte bugün: 27 Eylül

27 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 27 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 27 Eylül - Sayfa 1

27 Eylül'de yaşanan olaylar

1529 - Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı Ordusu'nun I. Viyana Kuşatması başladı.

1540 - İsa Tarikatı (Cizvitler), Papalık tarafından resmen tanındı.

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Tarihte bugün: 27 Eylül - Sayfa 2

1590 - VII. Urbanus, seçilmesinden 13 gün sonra, taç giyme törenini bile görmeden hayatını yitirerek tarihte en kısa süre hüküm süren Papa oldu.

1669 - 21 yıllık kuşatmanın ardından Kandiye Kalesi'nin de düşmesiyle, Osmanlılar Girit'in tümünü fethetti.

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Tarihte bugün: 27 Eylül - Sayfa 3

1919 - Merzifon'u işgal eden İngilizler şehri terk etti.

1922 - Yunan Kralı I. Konstantin, Anadolu yenilgisi sonrası tahtını terk etmek zorunda kaldı.

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Tarihte bugün: 27 Eylül - Sayfa 4

1928 - Çin Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanındı.

1939 - Polonya; Almanya ve Sovyetler Birliği işgaline karşılık teslim oldu.

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